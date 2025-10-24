盤後速報 - 瑞軒(2489)次交易(27)日除息0.5元，參考價15.1元
鉅亨網新聞中心
瑞軒(2489-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為15.1元，相較今日收盤價15.60元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.21%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/27
|15.60
|0.5
|3.21%
|0.0
|2024/10/18
|21.95
|0.59
|2.69%
|0.0
|2022/09/01
|12.8
|0.75
|5.86%
|0.5
|2021/11/19
|18.05
|0.14
|0.78%
|0.0
|2017/08/24
|19.1
|1.7
|8.9%
|0.0
