盤後速報 - 瑞軒(2489)次交易(27)日除息0.5元，參考價15.1元

瑞軒(2489-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為15.1元，相較今日收盤價15.60元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.21%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/27 15.60 0.5 3.21% 0.0
2024/10/18 21.95 0.59 2.69% 0.0
2022/09/01 12.8 0.75 5.86% 0.5
2021/11/19 18.05 0.14 0.78% 0.0
2017/08/24 19.1 1.7 8.9% 0.0

台股除權息

瑞軒15.6+0.65%

