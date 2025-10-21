search icon



盤後速報 - 世紀(5314)下週(10月28日)除息0.27元，預估參考價137.23元

鉅亨網新聞中心


世紀(5314-TW)下週(10月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。

以今日(10月21日)收盤價137.50元計算，預估參考價為137.23元，息值合計為0.27元，股息殖利率0.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

世紀(5314-TW)所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數上漲0.72%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/28 137.50 0.2744 0.2% 0.0
2024/09/03 165.5 1.8 1.09% 0.0
2006/07/12 9.0200005 0.1369675 1.52% 0.0

