盤後速報 - 力達-KY(4552)次交易(28)日除息1元，參考價22.2元

鉅亨網新聞中心


力達-KY(4552-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為22.2元，相較今日收盤價23.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/28 23.20 1.0 4.31% 0.0
2024/10/23 28.0 1.1 3.93% 0.0
2023/10/26 39.0 1.3 3.33% 0.0
2022/11/15 30.3 1.0 3.3% 0.0
2021/09/29 29.85 1.11 3.72% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

