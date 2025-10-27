盤後速報 - 力達-KY(4552)次交易(28)日除息1元，參考價22.2元
力達-KY(4552-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為22.2元，相較今日收盤價23.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/28
|23.20
|1.0
|4.31%
|0.0
|2024/10/23
|28.0
|1.1
|3.93%
|0.0
|2023/10/26
|39.0
|1.3
|3.33%
|0.0
|2022/11/15
|30.3
|1.0
|3.3%
|0.0
|2021/09/29
|29.85
|1.11
|3.72%
|0.0
