鉅亨速報

盤後速報 - 力達-KY(4552)下週(10月28日)除息1元，預估參考價21.95元

鉅亨網新聞中心


力達-KY(4552-TW)下週(10月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(10月21日)收盤價22.95元計算，預估參考價為21.95元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

力達-KY(4552-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為以自營品牌專業研發、製造及銷售通用型空氣壓縮機。近5日股價上漲0.44%，集中市場加權指數上漲2.84%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/28 22.95 1.0 4.36% 0.0
2024/10/23 28.0 1.1 3.93% 0.0
2023/10/26 39.0 1.3 3.33% 0.0
2022/11/15 30.3 1.0 3.3% 0.0
2021/09/29 29.85 1.11 3.72% 0.0

