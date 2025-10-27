鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-27 19:21

大同 (2371-TW) 旗下大同智能今 (27) 日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部導入表後儲能暨能源管理系統。大同指出，此案規劃的儲能系統具備兩大應用效益，包括需量管理及時間電價，透過先進儲能技術與智慧調控機制，協助球場提升用電效率，成為休閒業導入智慧儲能案例。

大同攜台北高爾夫俱樂部導入表後儲能，具需量管理及時間電價兩大效益。(鉅亨網資料照)

大同表示，在需量管理效益方面，若實際用電超過與台電制定契約的容量，將被超收額外罰款。而此案原先契約容量為 510kW，加裝表後儲能系統後，契約容量可下修至 410kW，有效控管用電量，降低契約容量超額罰款與電費支出。

至於時間電價效益，大同指出，善用離峰與尖峰時段段電價差異，在離峰時充電、尖峰用電，預計每年可為業主創造約 34 萬元的節能效益。

大同進一步提到，台北高爾夫俱樂部儲能規模 125kW/261kWh，在導入智慧電表後，可掌握場域用電狀況，可視化用電數據管理單位即時監控，並優化用電行為，有效辨識異常高耗能設備，進一步改善整體用電模式。

大同智能指出，因應電價攀升、用電大戶條款以及時間電價施行，表後儲能特別適用於具契約容量的用電場域，如工廠、商辦、大賣場、學校等，有效提升用戶自主用電與能源調度能力。