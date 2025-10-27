search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

長興入列矽光子國家隊 半導體布局遍地開花營運看俏

鉅亨網記者彭昱文 台北


化工廠長興 (1717-TW) 半導體領域布局大推進，繼成為 3D IC 先進封裝製造聯盟一員後，再度入列組矽光子國家隊，隨著在半導體領域布局相繼發酵，也可望帶旺接下來的營運表現。

cover image of news article
長興入列矽光子國家隊 半導體布局遍地開花營運看俏。(鉅亨網資料照)

經濟部近日將向政院報告相關規劃，預計四年投入 29 億元預算，目標在 2028 年達成矽光子供應鏈自主、研發環境建置、技術研發與人才培育等三大目標，其中，長興以封裝膠材供應角色入列矽光子國家隊成員。


長興近來在半導體領域積極布局，先前也參與由台積電 (2330-TW) 及日月光投控 (3711-TW) 領軍的 3D IC 先進封裝製造聯盟，大啖相關商機。

此外，長興先前也傳出擊敗日商 Namics (ナミックス) 與 Nagase (長瀬)，首度成為台積電先進封裝材料供應商，預計在 2026 年量產、並在 2027 至 2028 年成為台積電 CoWoS LMC 獨家或主要供應商。

長興受惠關稅議題底定後，市場需求回溫，加上 AI 伺服器帶動 IC 載板及 PCB 供應鏈需求帶動乾膜光阻及真空壓膜設備出貨，近期營收呈現逐月走升，9 月營收 34.3 億元，月增 1.8%；累計前 9 月營收 30.6 億元，年減約 7%。

文章標籤

長興矽光子半導體國家隊

相關行情

台股首頁我要存股
長興39.7+4.89%
台積電1495+3.10%
日月光投控201+2.55%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

中強短弱
長興

63.64%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
長興

63.64%

勝率

#一紅吃三黑

中強短弱
長興

63.64%

勝率

#帶量突破均線糾結

中強短弱
長興

63.64%

勝率

#低檔佈局訊號

中強短弱
長興

63.64%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty