鉅亨網新聞中心 2025-10-27 14:42

‌



俄羅斯外交部 26 日公佈了外交部長拉夫羅夫近日接受媒體訪問的影片。在訪談中，拉夫羅夫就俄美高層會晤的延期原因，以及歐洲方面提出的俄烏「立即停火」建議，闡述了俄羅斯的官方立場與深層考量。

「雙普二會」告吹？俄外長曝露溝通細節。（圖:shutterstock)

拉夫羅夫詳細說明了俄美兩國領導人原定在布達佩斯舉行的會晤被推遲的始末。他明確指出，取消或改期會晤的決定，源自倡議發起者美國一方。

‌



他披露，美國最初提出取消會晤，隨後又改口稱是「改期」，但無論措辭如何變化，主動權都在美方。拉夫羅夫強調，儘管會晤生變，俄方對於與美國繼續推進雙邊對話持開放態度，並且表現出極大的靈活性。

「我們準備以美方認為舒適的節奏繼續推進對話，」拉夫羅夫說。他認為，目前「球在美國一邊」，因為「是他們提出了某些東西，而我們最終準備接受。」

訪談中，拉夫羅夫回顧了俄美總統早前在阿拉斯加會晤後的後續跟進情況。他提到，在與美國國務卿盧比歐本月 20 日進行實質通話後，雙方對於落實兩國領導人會晤成果所能採取的具體行動，達成了「明確的理解」。

然而，實際的進展似乎並不順暢。拉夫羅夫透露，在阿拉斯加會晤時，普丁總統已宣布俄方準備接受並基於美方提議向實際層面推進，但當時並未收到美方的直接答覆。隨後，各方同意暫停考慮這些提議。

一個月後，拉夫羅夫在紐約與魯比奧再次會晤時，美方表示仍在審慎考慮中。他進一步指出，在最近的 20 日通話中，雙方均未提及新的面對面會談或談判。這再次印證了俄方準備就緒，而美方仍在決策階段的現狀。

針對歐洲國家近期提出的俄烏「立即停火」建議，拉夫羅夫表達了俄方的高度質疑與警惕。他直言不諱地指出，歐洲此舉的真實目的，只是為了給烏克蘭爭取時間來補充武器庫。

拉夫羅夫表示，歐洲正試圖利用停火來主導議程，並根據前線的實戰情況不斷調整自身的立場。從俄方的視角來看，任何缺乏誠意、以軍事準備為目的的「停火」提議，都無法獲得莫斯科的信任。