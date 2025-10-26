鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-26 15:55





針對大陸周六（25 日）舉辦「紀念台灣光復 80 週年大會」，提出對台四項主張，再次扭曲歷史文件，誆稱擁有對台主權，及重申「一中原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」、「促融、促統」舊調，大陸委員會提出以下 3 點駁斥、1 點呼籲。

大陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」，陸委會提四項主張。（圖：賴清德臉書）

一、中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。中共今日（周六）再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。





二、中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣。針對中共當局今日再次提出在「一中原則」、「九二共識」基礎上爭取「和統」，我們認為就是中共「三位一體」的對台政策主張，不會有中華民國的生存空間，也已為台灣主流民意堅決反對。

三、兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。有關中共企圖單方面藉由擘劃「統一」後的藍圖，提出「統一」後的好處，以達「誘統」目的。我們認為，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。