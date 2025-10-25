鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-25 20:10

繼聊天機器人 ChatGPT、AI 影片模型 Sora 後，OpenAI 又將擴展 AI 應用版圖，最新傳出該公司正積極開發 AI 音樂模型。

OpenAI進軍音樂模型！ 全球科技巨頭競逐AI「旋律革命」（圖：Shutterstock）

據悉，OpenAI 工程師正與茱莉亞音樂學院學生合作，為音樂樂譜進行標註，作為訓練數據基礎。團隊在內部討論中已探討透過文本或音頻提示生成音樂的場景，例如輸入描述為現有聲樂曲目添加吉他伴奏，此功能也許能協助用戶為短影音自動配樂，搭配 Sora 生成的舞蹈影片，再分享至 ChatGPT 團隊開發的 AI 社交平台，大幅降低內容創作門檻。

‌



目前 OpenAI 擁有超過 8 億活躍用戶，音樂模型將助其構建更完整的 AI 生態系，提升用戶黏著度。

但 AI 音樂模型是否會跟 ChatGPT 或 Sora 無縫整合，或獨立成應用，OpenAI 發言人仍不願置評。

除個人娛樂外，音樂模型也瞄準商用市場，廣告業者未來或可借此生成廣告歌詞與旋律，拓展商業變現路徑。

事實上，OpenAI 早於 2019 年推出音樂生成模型 MuseNet，能結合 10 種樂器生成 4 分鐘古典、搖滾等風格樂曲，卻無法歌唱，隔年再發布會「唱歌」的 Jukebox，但因技術與算力限制，生成效果與人類創作仍有差距，且均未整合至現有產品。

全球 AI 音樂賽道已呈現百花齊放。今年 5 月，谷歌推出第二代音樂模型 Lyria，強調可用於廣告配樂，與 OpenAI 商用方向重疊。

成立三年的新創公司 Suno 的每年經常性收入已達 1.5 億美元，較一年前成長近 400%，顯示市場潛力。

中國廠商亦加速佈局，字節跳動去年推出具靈活控制的 Seed-Music，阿里巴巴通義實驗室今年初也開源 InspireMusic，整合生成、歌曲與音頻能力，崑崙萬維 3 月發布全球首款音樂推理大模型 Mureka O1，性能超越 Suno V4，騰訊 AI Lab 6 月開源 SongGeneration，專攻音質、音樂性與生成速度；MiniMax 上月也上線 Music1.5，強化人聲自然度與編曲層次。