鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為100.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.95元上修至6.06元，其中最高估值6.08元，最低估值5.9元，預估目標價為100.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.08(5.98)
|6.8
|7.41
|7.85
|最低值
|5.9(5.9)
|6.35
|6.8
|7.85
|平均值
|6.03(5.94)
|6.59
|7.12
|7.85
|中位數
|6.06(5.95)
|6.58
|7.15
|7.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.59億
|67.11億
|70.37億
|74.04億
|最低值
|61.99億
|64.70億
|67.30億
|74.04億
|平均值
|62.31億
|65.86億
|68.89億
|74.04億
|中位數
|62.40億
|65.96億
|68.99億
|74.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.99
|2.48
|2.39
|3.00
|營業收入
|46.68億
|50.51億
|52.83億
|55.03億
|58.82億
詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為96.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings IncSSNC-US的目標價調升至96元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為50.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇