鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為100.50元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.95元上修至6.06元，其中最高估值6.08元，最低估值5.9元，預估目標價為100.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.08(5.98)6.87.417.85
最低值5.9(5.9)6.356.87.85
平均值6.03(5.94)6.597.127.85
中位數6.06(5.95)6.587.157.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.59億67.11億70.37億74.04億
最低值61.99億64.70億67.30億74.04億
平均值62.31億65.86億68.89億74.04億
中位數62.40億65.96億68.99億74.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.992.482.393.00
營業收入46.68億50.51億52.83億55.03億58.82億

詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSSNC

