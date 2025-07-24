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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings IncSSNC-US的目標價調升至96元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至96元，調升幅度4.35%。其中最高估值108元，最低估值88元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予SS&C Technologies Holdings Inc評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

SS&C Technologies Holdings Inc今(24日)收盤價為87.71元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SSNC市場預估目標價

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SS&C Technologies Holdings Inc86.215+3.04%

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