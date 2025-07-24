鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為96.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.95元，其中最高估值5.98元，最低估值5.85元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.98(5.92)
|6.77
|7.31
|7.6
|最低值
|5.85(5.75)
|6.25
|6.7
|7.6
|平均值
|5.93(5.85)
|6.49
|7
|7.6
|中位數
|5.95(5.85)
|6.46
|7.02
|7.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.33億
|65.96億
|69.45億
|72.07億
|最低值
|61.58億
|64.40億
|67.00億
|72.07億
|平均值
|62.05億
|65.19億
|68.14億
|72.07億
|中位數
|62.15億
|65.33億
|68.18億
|72.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.35
|2.99
|2.48
|2.39
|3.00
|營業收入
|46.68億
|50.51億
|52.83億
|55.03億
|58.82億
詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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