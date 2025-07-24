search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至5.95元，其中最高估值5.98元，最低估值5.85元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.98(5.92)6.777.317.6
最低值5.85(5.75)6.256.77.6
平均值5.93(5.85)6.4977.6
中位數5.95(5.85)6.467.027.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.33億65.96億69.45億72.07億
最低值61.58億64.40億67.00億72.07億
平均值62.05億65.19億68.14億72.07億
中位數62.15億65.33億68.18億72.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.352.992.482.393.00
營業收入46.68億50.51億52.83億55.03億58.82億

詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSSNC

相關行情

台股首頁我要存股
SS&C Technologies Holdings Inc86.145+2.96%

延伸閱讀



Empty