鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.75元下修至3.66元，其中最高估值4.76元，最低估值3.49元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.76(4.76)2.982.953.48
最低值3.49(3.49)0.731.191.72
平均值3.77(3.84)1.652.112.85
中位數3.66(3.75)1.642.23.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.87億71.40億85.68億96.92億
最低值59.27億64.79億69.49億76.98億
平均值60.19億66.83億74.48億84.93億
中位數60.36億66.62億73.31億81.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.005.941.113.001.62
營業收入39.04億44.28億46.92億54.77億55.55億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
