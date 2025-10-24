鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.75元下修至3.66元，其中最高估值4.76元，最低估值3.49元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.76(4.76)
|2.98
|2.95
|3.48
|最低值
|3.49(3.49)
|0.73
|1.19
|1.72
|平均值
|3.77(3.84)
|1.65
|2.11
|2.85
|中位數
|3.66(3.75)
|1.64
|2.2
|3.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.87億
|71.40億
|85.68億
|96.92億
|最低值
|59.27億
|64.79億
|69.49億
|76.98億
|平均值
|60.19億
|66.83億
|74.48億
|84.93億
|中位數
|60.36億
|66.62億
|73.31億
|81.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|營業收入
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為197.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託DLR-US的目標價調升至197元，幅度約3.68%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為35.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇