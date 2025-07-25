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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為197.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元上修至2.19元，其中最高估值4.19元，最低估值1.01元，預估目標價為197.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.19(2.19)2.823.053.57
最低值1.01(1.01)1.011.281.74
平均值2.61(1.53)1.752.242.81
中位數2.19(1.38)1.652.482.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.45億72.50億85.92億95.10億
最低值58.08億62.72億67.27億72.49億
平均值59.42億65.91億73.44億80.19億
中位數59.57億65.88億72.38億78.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.005.941.113.001.62
營業收入39.04億44.28億46.92億54.77億55.55億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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