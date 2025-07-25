鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為197.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.38元上修至2.19元，其中最高估值4.19元，最低估值1.01元，預估目標價為197.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.19(2.19)
|2.82
|3.05
|3.57
|最低值
|1.01(1.01)
|1.01
|1.28
|1.74
|平均值
|2.61(1.53)
|1.75
|2.24
|2.81
|中位數
|2.19(1.38)
|1.65
|2.48
|2.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.45億
|72.50億
|85.92億
|95.10億
|最低值
|58.08億
|62.72億
|67.27億
|72.49億
|平均值
|59.42億
|65.91億
|73.44億
|80.19億
|中位數
|59.57億
|65.88億
|72.38億
|78.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|營業收入
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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