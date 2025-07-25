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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託DLR-US的目標價調升至197元，幅度約3.68%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至197元，調升幅度3.68%。其中最高估值220元，最低估值140元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予數位不動產信託評價：積極樂觀21位、保持中立8位、保守悲觀2位。

數位不動產信託今(25日)收盤價為180.02元。近5日股價上漲3.68%，標普指數上漲1.05%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DLR市場預估目標價

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