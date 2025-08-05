鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.88元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)提出目標價估值：中位數由4.71元上修至4.88元，調升幅度3.45%。其中最高估值5.4元，最低估值4.01元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予駿懋銀行集團評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。
駿懋銀行集團今(5日)收盤價為4.41元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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