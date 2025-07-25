鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為4.66元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.46元，最低估值0.34元，預估目標價為4.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.46(0.45)
|0.6
|0.72
|0.75
|最低值
|0.34(0.34)
|0.46
|0.55
|0.59
|平均值
|0.39(0.39)
|0.52
|0.61
|0.67
|中位數
|0.4(0.39)
|0.51
|0.61
|0.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|268.14億
|295.23億
|319.30億
|312.86億
|最低值
|241.77億
|259.72億
|267.90億
|297.41億
|平均值
|252.31億
|274.43億
|291.45億
|305.13億
|中位數
|246.84億
|269.52億
|288.33億
|305.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|0.32
|營業收入
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
|743.90億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.56元，幅度約3.42%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調降至4.37元，幅度約6.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.67元，幅度約4.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.31元，幅度約3.8%
下一篇