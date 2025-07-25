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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為4.66元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.46元，最低估值0.34元，預估目標價為4.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.46(0.45)0.60.720.75
最低值0.34(0.34)0.460.550.59
平均值0.39(0.39)0.520.610.67
中位數0.4(0.39)0.510.610.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值268.14億295.23億319.30億312.86億
最低值241.77億259.72億267.90億297.41億
平均值252.31億274.43億291.45億305.13億
中位數246.84億269.52億288.33億305.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.410.360.380.32
營業收入437.51億577.86億293.29億682.92億743.90億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYG

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