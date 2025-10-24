盤後速報 - 振宇五金(2947)下週(10月31日)除息1元，預估參考價86.2元
振宇五金(2947-TW)下週(10月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(10月23日)收盤價87.20元計算，預估參考價為86.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
振宇五金(2947-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為五金商品之零售及批發。近5日股價下跌0.46%，櫃買市場加權指數下跌0.3%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/31
|87.20
|1.0
|1.15%
|0.0
|2025/07/04
|98.1
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/03/27
|88.3
|1.1
|1.25%
|0.0
|2024/10/08
|87.2
|1.0
|1.15%
|0.0
|2024/03/28
|80.2
|0.8
|1.0%
|0.0
