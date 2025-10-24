search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 振宇五金(2947)下週(10月31日)除息1元，預估參考價86.2元

鉅亨網新聞中心


振宇五金(2947-TW)下週(10月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(10月23日)收盤價87.20元計算，預估參考價為86.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

振宇五金(2947-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為五金商品之零售及批發。近5日股價下跌0.46%，櫃買市場加權指數下跌0.3%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/31 87.20 1.0 1.15% 0.0
2025/07/04 98.1 0.0 0.0% 1.0
2025/03/27 88.3 1.1 1.25% 0.0
2024/10/08 87.2 1.0 1.15% 0.0
2024/03/28 80.2 0.8 1.0% 0.0

