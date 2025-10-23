盤後速報 - 聯發國際(2756)下週(10月30日)除息1.3元，預估參考價96.7元
聯發國際(2756-TW)下週(10月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(10月23日)收盤價98.00元計算，預估參考價為96.7元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯發國際(2756-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價上漲4.62%，櫃買市場加權指數上漲1.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/30
|98.00
|1.3
|1.33%
|0.0
|2025/03/27
|80.1
|1.3
|1.62%
|0.0
|2024/08/23
|78.4
|1.2
|1.53%
|0.0
|2024/03/27
|86.8
|2.5
|2.88%
|0.0
|2023/03/30
|149.0
|2.5
|1.68%
|0.0
