盤後速報 - 聯發國際(2756)下週(10月30日)除息1.3元，預估參考價96.7元

鉅亨網新聞中心


聯發國際(2756-TW)下週(10月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(10月23日)收盤價98.00元計算，預估參考價為96.7元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯發國際(2756-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。近5日股價上漲4.62%，櫃買市場加權指數上漲1.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/30 98.00 1.3 1.33% 0.0
2025/03/27 80.1 1.3 1.62% 0.0
2024/08/23 78.4 1.2 1.53% 0.0
2024/03/27 86.8 2.5 2.88% 0.0
2023/03/30 149.0 2.5 1.68% 0.0

