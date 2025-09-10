振宇五金8月營收創單月新高 Q3樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-10 10:10

連鎖五金業者振宇五金 (2947-TW) 公布 8 月合併營收達 2.05 億元，月增 3.34%，年增 7.93%，創單月新高紀錄，振宇五金表示，在颱風修繕需求、會員經濟和數位通路動能齊發下，有效繳出亮眼業績，隨著新店點投入，並看好中秋檔期將成為新一波催化劑，第三季營運樂觀可期。

振宇五金8月營收創單月新高。(圖：振宇五金提供)

振宇五金累計前 8 月合併營收達 15.13 億元，年增 6.93%。

振宇五金說明，由於 8 月中旬楊柳颱風來襲，全台多地建物和農業受損慘重，帶動修繕需求增加，其中以「油漆防水」類別銷售高居第一，月增達 9.56%，而北區和南區營收均呈現雙位數成長。

進入 9 月後，雖處農曆民俗月使大型裝修計畫普遍延後，但修繕、防颱補強與節能燈具汰換等結構性需求依舊穩健，為營運提供穩定支撐。

為擴大市占，振宇五金也加速展店中，9 月下旬又迎來桃園大溪店，採用第六代店型設計，優化動線並結合社區修繕課程，深化在地服務，全台門市數達 89 家。

而在線上通路，振宇五金經營 Momo、蝦皮、Uber 等平台，並導入官方購物車 ALD SHOP，打造「線上＋線下」成長引擎。

此外，振宇五金數位化經營成效持續放大，7 月會員營收突破 1.2 億元，占比達 60%，年增 7.83%，會員總數達 64 萬人，年增 16.36%。