賴清德：把握15日豬瘟潛伏期防備爆發 後續防疫工作不可放鬆

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-25 01:13

統統賴清德今 (24) 日出席台灣設計展前，特別針對近期非洲豬瘟議題公開談話，由於近期台中市爆發疑似非洲豬瘟案例，行政院已於台中建置豬瘟應變所。賴清德表示，目前政府已在全國建置豬瘟檢疫量能，應變措施都已正確做好完善準備，相信全國應該都能配合，目前希望在 15 日潛伏期內做好防備，但後續防疫工作仍不可放鬆，以避免疫情擴散。

統統賴清德針對防堵非洲豬瘟議題談話。(圖:總統府提供)

賴清德今日至彰化參觀「2025 台灣設計展」，談到近期非洲豬瘟又捲土重來，他特別向媒體表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，目前行政院已要求全國禁止屠宰、禁運豬肉，這些措施是要了解此次豬瘟爆發的原因，作為疫情防止的依據，同時要確保未來市面的豬肉都能健康安全，讓民眾吃得安全與安心。

賴清德也強調，豬瘟一定是從外地進入台灣，他也提出 3 大方案防治，首先在機場建置 X 光機，讓每一位進入台灣旅客行李廂，都能經過 X 光機檢驗，避免有夾帶違法肉品; 第二、在機場建置出入國旅客都進行防治宣導，避免疏忽把豬肉製品入境台灣; 第三也會修法嚴罰，禁止攜帶豬肉進入台灣。

賴清德說，目前除了台中已經出現豬瘟，尚未傳出其他地方爆發，我們可以稍微放心，但後續防疫工作絕不可放鬆，應全國共同合作，避免豬瘟擴散，境外防治工作要持續加強，避免有病毒的豬肉製品進口到台灣。

至於廚餘是否要禁用? 賴清德表示，在 2018 年中國爆發非洲豬瘟後，當時他擔任閣揆任內，召集各縣市開會，當時 22 個縣市長或代表參加，開會討論結果，多數縣市是不贊成禁用廚餘，當時有些縣市是可以逕自處理廚餘，也給予尊重，但若處理廚餘時，暴露在大環境下，會使病毒流竄傳播會更容易。若要用廚餘餵養豬隻，也要符合處理廚餘標準，達到蒸煮後達到科學標準後，才能夠確保病毒死亡，以餵養豬隻。