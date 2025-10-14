鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為13.42元

search icon



Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為13.42元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.46元，其中最高估值0.85元，最低估值0.14元，預估目標價為13.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.85(0.85)1.892.232.32
最低值0.14(0.14)0.580.580.93
平均值0.48(0.49)1.181.351.43
中位數0.46(0.51)1.221.191.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.59億46.62億43.59億42.74億
最低值22.77億32.42億29.93億23.00億
平均值25.47億37.00億37.33億33.54億
中位數25.51億36.47億37.00億35.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.101.95-0.350.090.85
營業收入8.43億10.82億9.52億10.88億15.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSEQX

