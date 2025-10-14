鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為13.42元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.46元，其中最高估值0.85元，最低估值0.14元，預估目標價為13.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.89
|2.23
|2.32
|最低值
|0.14(0.14)
|0.58
|0.58
|0.93
|平均值
|0.48(0.49)
|1.18
|1.35
|1.43
|中位數
|0.46(0.51)
|1.22
|1.19
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.59億
|46.62億
|43.59億
|42.74億
|最低值
|22.77億
|32.42億
|29.93億
|23.00億
|平均值
|25.47億
|37.00億
|37.33億
|33.54億
|中位數
|25.51億
|36.47億
|37.00億
|35.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|營業收入
|8.43億
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
