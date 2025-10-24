search icon



新壽合意解約T17 T18、國巨完成公開收購芝浦、外銷訂單創三高 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北


輝達北士科總部有解，新壽董事會周三 (22 日) 同意 T17、T18 地上權合意解約；國巨周一 (20 日) 宣布完成公開收購芝浦電子，預計明年第一季完成；經濟部周二 (21 日) 公布最新外銷訂單，金額同時刷新單月新高、第三季及前三季紀錄，以下為本周大事回顧。 

cover image of news article
新光人壽董事長魏寶生。(圖：新壽提供)

新壽不玩了！T17、T18 合意解約只須返還成本 魏寶生：如有補償金擬捐公益 

輝達進駐北士科案最新進展！新光人壽與北市府僵持 4 個多月，董事會周三 (22 日) 拍板同意 T17、T18 地上權合意解約，北市府將返還新壽已支付的相關成本，新光人壽董事長魏寶生下午親自召開記者會說分明，他說後續要與北市府溝通，不便透露返還金額，但強調，從未要求北市府補償未來損失，若真有「補償金」擬建議董事會捐助公益。 

國巨：繼續推進取得芝浦電子 100% 股權 計畫明年 Q1 完成 

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 完成對日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子的公開收購，應募率達 87.3%，國巨表示，將依照日本相關法規，繼續推進取得芝浦的 100% 股權，並計劃在 2026 年第一季完成。 

〈外銷訂單〉創三高！9 月首度突破 700 億美元年增 3 成 Q3、前 3 季同創新高 

經濟部於周二 (21 日) 公布最新的外銷訂單統計，受惠於全球科技應用持續擴張，特別是人工智慧（AI）、高效能運算及雲端產業需求強勁，推升我國外銷訂單金額持續攀升 。9 月份外銷訂單金額達 702.2 億美元，較上年同月大幅增加 30.5%，寫下「連 8 紅」佳績，並刷新單月歷史新高紀錄 。同時，累計第 3 季和前 3 季的訂單金額亦雙雙刷新紀錄 。 

〈TSIA 年會〉盧超群：DRAM 價格再漲半年 產業明年樂觀看 

記憶體業者鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群周五 (23 日) 出席 TSIA 年會，會前在採訪中表示，自 6 月以來，台灣 DRAM 市場包括 DDR3、DDR4 明顯回溫，鈺創的高密度 DDR3 與 DDR4 需求同步轉強，展望下半年到明年整體樂觀看，這波記憶體價格漲勢預計會再延續半年，需求則至少延續一年半。 

〈力積電法說〉DRAM 漲價效應 11 月起顯現 動能估延續至明年上半年 

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 周二 (21 日) 召開法說會，總經理朱憲國表示，利基型 DRAM 因產能排擠效應影響，價格持續上漲，預期第四季投片量與價格都會上升，漲價的效應將自 11 月起開始反映，記憶體動能可望將一路延續至明年上半年，有助獲利狀況改善。 

受惠毛利增加與匯損減少影響，力積電第三季營運狀況持續改善，稅後虧損 27.28 億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股稅後虧損 0.65 元。 

楊金龍：新台幣紙鈔改版涵蓋 5 面額 圖案不納政治人物、500 元梅花鹿 OUT 

中央銀行總裁楊金龍周四 (23 日) 赴立法院財政委員會進行業務報告，央行已啟動新台幣紙鈔全面改版作業，引起朝野高度關注。楊金龍提到，此次改版涵蓋 5 種面額紙鈔，不含硬幣，成本大幅降低，預計不會再放入政治人物，而 500 元面額背面的梅花鹿也會拿掉；他強調，此次改版「沒有政治考量」，主要為強化防偽與安全性，並導入環保材質與綠色製程，「現在不改，未來成本會更高」。 

全民普發 1 萬可以衝了！今晚官網上線 5 種領取方式曝光 11/5 預登記最快「這天」領到 

總統賴清德於周四 (23 日) 公布特別預算，行政院隨即核定「因應國際情勢強化韌性發放現金辦法」，拍板將普發新台幣 1 萬元予符合資格的全體國民。為加速發放作業，相關機關已完成整備，「全民 + 1 政府相挺」普發現金廣宣網站已於 23 日 20 時正式上線，而專屬客服專線「1988」也將於周五 (24 日) 啟用，目前所有領取方式最快於 11/12 領到。 

新壽輝達總部北士科國巨外銷訂單

