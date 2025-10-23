鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際商業機器(IBM-US)EPS預估上修至11.36元，預估目標價為297.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對國際商業機器(IBM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.15元上修至11.36元，其中最高估值11.5元，最低估值10.92元，預估目標價為297.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.5(11.37)
|12.57
|13.49
|14.74
|最低值
|10.92(10.87)
|11.27
|12.16
|12
|平均值
|11.32(11.17)
|12.12
|12.86
|13.37
|中位數
|11.36(11.15)
|12.13
|12.83
|13.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|675.32億
|712.75億
|751.05億
|779.45億
|最低值
|663.19億
|695.00億
|721.80億
|758.35億
|平均值
|670.16億
|700.76億
|729.72億
|768.90億
|中位數
|670.09億
|700.99億
|727.37億
|768.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.23
|6.35
|1.80
|8.14
|6.43
|營業收入
|736.20億
|573.51億
|605.30億
|618.60億
|627.53億
詳細資訊請看美股內頁：
國際商業機器(IBM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉IBM搭AI順風上修全年財測 關鍵軟體業務失利 盤後重挫6%
- 〈美股盤後〉川普考慮限制美軟體對中出口 道瓊摔黑超330點
- 諾貝爾獎得主：輝達終將成為遙遠的記憶 但這是好事
- 2奈米反攻戰！三星放話：今年要奪回代工王座 良率衝近七成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇