search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際商業機器(IBM-US)EPS預估上修至11.36元，預估目標價為297.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對國際商業機器(IBM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.15元上修至11.36元，其中最高估值11.5元，最低估值10.92元，預估目標價為297.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.5(11.37)12.5713.4914.74
最低值10.92(10.87)11.2712.1612
平均值11.32(11.17)12.1212.8613.37
中位數11.36(11.15)12.1312.8313.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值675.32億712.75億751.05億779.45億
最低值663.19億695.00億721.80億758.35億
平均值670.16億700.76億729.72億768.90億
中位數670.09億700.99億727.37億768.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.236.351.808.146.43
營業收入736.20億573.51億605.30億618.60億627.53億

詳細資訊請看美股內頁：
國際商業機器(IBM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBM

相關行情

台股首頁我要存股
國際商業機器287.51+1.94%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty