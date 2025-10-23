search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：QuantumScape Corp - Class A(QS-US)EPS預估上修至-0.8元，預估目標價為7.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對QuantumScape Corp - Class A(QS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.82元上修至-0.8元，其中最高估值-0.72元，最低估值-0.85元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.72(-0.72)-0.62-0.430.05
最低值-0.85(-0.87)-0.84-0.81-0.65
平均值-0.79(-0.81)-0.72-0.62-0.34
中位數-0.8(-0.82)-0.74-0.64-0.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.001,000萬1.29億9.42億
最低值0.000.000.004,520萬
平均值0.00400萬4,828萬4.82億
中位數0.00500萬3,400萬4.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.62-0.52-0.95-0.96-0.94
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
QuantumScape Corp - Class A(QS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSQS

