鉅亨速報 - Factset 最新調查：QuantumScape Corp - Class A(QS-US)EPS預估上修至-0.8元，預估目標價為7.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對QuantumScape Corp - Class A(QS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.82元上修至-0.8元，其中最高估值-0.72元，最低估值-0.85元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.72(-0.72)
|-0.62
|-0.43
|0.05
|最低值
|-0.85(-0.87)
|-0.84
|-0.81
|-0.65
|平均值
|-0.79(-0.81)
|-0.72
|-0.62
|-0.34
|中位數
|-0.8(-0.82)
|-0.74
|-0.64
|-0.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|1,000萬
|1.29億
|9.42億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|4,520萬
|平均值
|0.00
|400萬
|4,828萬
|4.82億
|中位數
|0.00
|500萬
|3,400萬
|4.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.62
|-0.52
|-0.95
|-0.96
|-0.94
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
QuantumScape Corp - Class A(QS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
