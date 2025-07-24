鉅亨速報 - Factset 最新調查：QuantumScape Corp - Class A(QS-US)EPS預估上修至-0.84元，預估目標價為5.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對QuantumScape Corp - Class A(QS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.86元上修至-0.84元，其中最高估值-0.76元，最低估值-0.91元，預估目標價為5.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.76(-0.76)
|-0.64
|-0.52
|-0.04
|最低值
|-0.91(-0.91)
|-0.84
|-0.85
|-0.51
|平均值
|-0.85(-0.85)
|-0.76
|-0.65
|-0.27
|中位數
|-0.84(-0.86)
|-0.77
|-0.64
|-0.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|1,000萬
|1.29億
|4.59億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|7,100萬
|平均值
|0.00
|412萬
|5,164萬
|2.65億
|中位數
|0.00
|500萬
|3,800萬
|2.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.62
|-0.52
|-0.95
|-0.96
|-0.94
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
QuantumScape Corp - Class A(QS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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