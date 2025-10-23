鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.32元，其中最高估值1.43元，最低估值1.29元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.43(1.56)
|2.97
|4.86
|最低值
|1.29(1.15)
|1.75
|2.26
|平均值
|1.34(1.38)
|2.07
|3.07
|中位數
|1.32(1.4)
|2.04
|2.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|76.90億
|83.39億
|92.12億
|最低值
|74.44億
|76.19億
|80.41億
|平均值
|75.13億
|79.47億
|85.16億
|中位數
|75.08億
|78.99億
|85.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.40
|4.45
|4.73
|1.34
|0.73
|營業收入
|46.74億
|59.98億
|74.29億
|71.42億
|74.10億
詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
