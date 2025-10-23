search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元下修至1.32元，其中最高估值1.43元，最低估值1.29元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.43(1.56)2.974.86
最低值1.29(1.15)1.752.26
平均值1.34(1.38)2.073.07
中位數1.32(1.4)2.042.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值76.90億83.39億92.12億
最低值74.44億76.19億80.41億
平均值75.13億79.47億85.16億
中位數75.08億78.99億85.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.404.454.731.340.73
營業收入46.74億59.98億74.29億71.42億74.10億

詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSKNX

騎士斯威夫特運輸控股47.39-0.15%

