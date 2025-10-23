鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共47位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.66元，其中最高估值3.22元，最低估值0.82元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.22(3.22)
|4.34
|8.43
|11.46
|最低值
|0.82(0.82)
|0.8
|0.75
|0.95
|平均值
|1.72(1.75)
|2.35
|3.27
|4.45
|中位數
|1.66(1.7)
|2.37
|3.22
|3.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|994.50億
|1,430.70億
|1,764.21億
|2,099.61億
|最低值
|873.35億
|824.20億
|984.56億
|1,199.38億
|平均值
|943.05億
|1,101.04億
|1,322.37億
|1,588.80億
|中位數
|945.76億
|1,087.87億
|1,305.95億
|1,495.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
