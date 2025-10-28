前9月阻詐2.6億成效年增5成！第一銀行攜手高檢署鎖定「可疑交易」斷金流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 10:52

第一銀行昨（27）日與台灣高等檢察署正式簽署《可疑交易分析機制專案合作意向書》（MOU）。此項合作由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，並特別邀請法務部長鄭銘謙及金管會副局長王允中親臨見證。截至今年 9 月，第一銀行攔阻詐騙案件數高達近 400 件，阻詐金額突破 2.6 億元，不僅創下歷年新高紀錄。

法務部部長鄭銘謙（中）、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）共同出席簽署儀式。(圖：一銀提供)

第一銀行充分結合其多年累積的金融防詐經驗，與高檢署專業的司法偵辦能力，成功建立跨領域的情資共享與分析機制。此機制巧妙地整合了可疑交易預警、風險態樣研判及司法偵辦支援等環節，形成一個「即時偵測、快速應變、有效攔阻」的防詐聯防體系，全面提升打擊詐騙的速度與精準度，將不法金流在第一時間封鎖。

近年來，第一銀行積極推動「科技防詐」，不遺餘力地導入 AI 異常金流偵測、行動門號雙因認證、數位核身等多項創新工具。同時，也全面強化開戶與網銀申請的審查程序（KYC），除了有效防堵人頭帳戶開立與帳號盜用外，更陸續於 ATM 導入 AI 人臉辨識技術，針對臉部遮蔽物及可疑行為進行偵測並發出提示音示警，為客戶的提款安全築起堅實防線。

截至今年 9 月，第一銀行攔阻詐騙案件數高達近 400 件，阻詐金額突破 2.6 億元，不僅創下歷年新高紀錄，攔阻件數及金額更分別較去年同期大幅增加 53％與 54％，成效可謂斐然。