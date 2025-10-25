鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-25 12:00

全球汽車供應鏈「急救」倒數計時！安世半導體能否掙脫荷蘭政府「枷鎖」？（圖：Shutterstock）

安世半導體原屬荷蘭皇家飛利浦半導體部門，是全球車規級功率晶片龍頭，市佔率超 30%，福斯、BMW、賓士等車商的關鍵供應商。

2019 年，聞泰科技以 268.54 億元收購安世 79.98% 股權，之後全資控股，完成從手機 ODM 轉型為半導體領域的重要轉型。

然而，荷蘭政府在今年 9 月 30 日以「國安」為由動用《商品供應法》，凍結安世全球 30 個主體運營，罷免原執行長張學政，並任命外籍董事，強行介入這家中資控股企業的管理。事件迅速波及產業。

東莞工廠已實施出貨限制，歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 隨即警告供應鏈中斷風險正向其他產業溢出，「影響極為嚴重」。

福斯坦言晶片庫存僅夠維持三週，德國沃爾夫斯堡工廠瀕臨停工，寶馬、賓士新能源產線也因晶片缺乏停滯。

荷方稱干預是為防止歐洲晶片技術依賴外國，並指控張學政「暗中轉移資產」，但聞泰科技內部人士反駁，安世採用全球化分工模式，晶圓製造在歐洲德國漢堡工廠，封裝測試在亞洲，這是行業高效慣例，並非「資產轉移」。

此外，安世在地化產能佈局較源自歐洲客戶需求，如義法半導體、英飛凌等均推行「China for China」策略，要求核心研發生根中國，安世的相關決策由德籍 COO 主導，經上市公司規範流程審議，並非個人獨斷。

更耐人尋味的是時間線的「巧合」。荷蘭凍結令與美國商務部 9 月 30 日擴大的出口管制新規同日生效。此前，美荷 6 月會晤中前者已要求「更換中國籍執行長」以獲制裁豁免。荷方斯雖稱「巧合」，卻承認早知美方意圖。

此外，荷方以「利害關係人」身份施壓法院盡快裁決，7 天內完成執行長更替、股權託管等核心程序，遠超歐洲同類案件平均三個月的審理週期，司法獨立性備受質疑。

值得關注的是，此次動用的《商品供應法》源自 1952 年冷戰時期的緊急狀態法，而安世運作始終正常，無供應中斷跡象。法律本為因應戰爭等極端危機，如今用於「接管」中資子公司，在歐洲並無先例。即便企業可繼續生產，荷方仍有權推翻其決策，實質剝奪經營自主權。