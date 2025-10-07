鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-07 19:29

隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 3.2 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 25.36 億元，年增逾 1 成。望隼指出，成長動能主要來自中國客戶因應雙 11 的拉貨動能，且中國市場的水膠彩片及日本市場的垂重彩片需求強勁。

望隼受惠中國與日本市場需求旺，前三季營收25億年增逾1成。(圖：shutterstock)

望隼 9 月營收 3.2 億元，月增 23%，年增 21.96%；第三季營收 8.58 億元，季減 1.61%，年增 15.63%；累計今年前三季營收 25.36 億元，年增 13.22%。

望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收年增超過 40%；中國市場方面，則在雙 11 需求帶動下，台灣廠及中國廠整體稼動率接近滿載；台灣市場部分，在子公司星隼的通路積極鋪貨下，營收年對年成長逾 5 成。

展望後市，望隼持續導入新產品及客戶，終端消費者需求成長，且中國市場不景氣已落底，加上台灣、美國及東南亞市場今年都有出貨機會，看好今年有望迎來營運高峰。