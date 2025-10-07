望隼受惠中國與日本市場需求旺 前三季營收25億年增逾1成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 3.2 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 25.36 億元，年增逾 1 成。望隼指出，成長動能主要來自中國客戶因應雙 11 的拉貨動能，且中國市場的水膠彩片及日本市場的垂重彩片需求強勁。
望隼 9 月營收 3.2 億元，月增 23%，年增 21.96%；第三季營收 8.58 億元，季減 1.61%，年增 15.63%；累計今年前三季營收 25.36 億元，年增 13.22%。
望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收年增超過 40%；中國市場方面，則在雙 11 需求帶動下，台灣廠及中國廠整體稼動率接近滿載；台灣市場部分，在子公司星隼的通路積極鋪貨下，營收年對年成長逾 5 成。
展望後市，望隼持續導入新產品及客戶，終端消費者需求成長，且中國市場不景氣已落底，加上台灣、美國及東南亞市場今年都有出貨機會，看好今年有望迎來營運高峰。
此外，2026 年矽水膠產品預計陸續在各個市場上市，有望帶動營收與毛利表現。望隼將持續拓展國際市場，並強化全球產能布局。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇