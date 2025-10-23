鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-23 08:48

在南韓亞太經合組織（APEC）領袖峰會即將登場之際，據北韓《朝中社》周四（23 日）報導，北韓前一天試射高超音速飛彈，並稱這是「新的武器系統」。

北韓刷存在感！試射高超音速飛彈。（圖：Shutterstock）

據《韓聯社》報導，北韓飛彈總局主導進行重要武器系統試驗。試驗中，從平壤市力浦區朝東北方向發射的 2 枚高超音速飛行器，擊中位於咸鏡北道漁郎郡櫃床峰台地的目標點。

北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、軍需工業部第一副部長金正植、飛彈總局局長張昌河在現場觀摩試射，國務委員會委員長金正恩缺席。

《朝中社》只提及「新的武器系統」，未說明飛彈類型等具體參數。鑑於北韓稱其為「高超音速飛行器」，北韓試射的可能是在勞動黨建黨 80 周年閱兵式上亮相的 KN-23 系列短程彈道飛彈「火星 - 11 戊」。該飛彈搭載形似高超音速滑行飛行器（HGV）的彈頭。

《朝中社》稱，此次試射是北韓國防力量發展項目的一環，旨在確保針對潛在敵人的戰略威懾持續有效。朴正天強調試射活動的目的，在於提升自主防衛能力。