美國、歐盟出手！宣布對俄羅斯實施新制裁
美國財政部長貝森特周三（22 日）宣布制裁俄羅斯最大的兩家石油企業，並敦促俄羅斯與烏克蘭立即停火，同一天歐盟成員國就第 19 輪對俄制裁達成一致。
貝森特在一份聲明中說，美國此次制裁針對俄羅斯國有企業俄羅斯石油公司（Rosneft）和私有企業盧克石油公司（Lukoil）。貝森特未明確提及制裁生效日期。
據《彭博》估算，這兩家企業的原油出口量佔俄羅斯原油出口總量共計接近 50%。
貝森特在聲明中指責俄方拒絕停火，指認被制裁俄石油企業為俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動提供資金。
他說，美財政部準備「在必要時採取進一步行動」，以支持川普總圖為結束烏克蘭戰爭所作的努力。他呼籲美國盟友加入，遵守美國對俄制裁。
白宮官員周二證實，川普和俄羅斯總統普丁原計劃就烏克蘭問題在匈牙利首都布達佩斯舉行的會晤已「擱置」。
貝森特周三接受《Fox Business》採訪時稱，8 月美俄領袖在阿拉斯加州會晤後俄烏談判毫無進展，川普感到失望。
當天早些時候，歐盟成員國就第 19 輪對俄制裁措施達成一致。據歐洲媒體報導，歐盟輪值主席國丹麥宣布這一消息，預計周四召開的歐盟峰會將正式批准第 19 輪對俄制裁。
在能源價格、減排目標、本國汽車產業等方面的訴求得到滿足後，斯洛伐克成為最後一個同意本輪制裁措施的歐盟成員國。
根據歐盟委員會此前發表的聲明，本輪對俄制裁主要涉及能源、金融等領域。歐盟將首次禁止俄羅斯液化天然氣進入歐洲市場，並將俄羅斯原油價格上限下調至每桶 47.6 美元。
此外，俄羅斯石油公司、俄羅斯天然氣工業石油公司將面臨全面交易禁令；歐盟將擴大對俄羅斯等國金融機構的交易禁令，並首次將加密貨幣平台納入制裁。
