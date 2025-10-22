search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估下修至5.47元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.59元下修至5.47元，其中最高估值5.88元，最低估值5.04元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.88(5.88)810.029.65
最低值5.04(5.04)5.246.057.18
平均值5.52(5.57)6.277.398.15
中位數5.47(5.59)6.197.297.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值179.03億210.00億245.45億280.11億
最低值174.81億177.51億190.10億211.89億
平均值176.94億192.76億211.40億234.59億
中位數176.63億192.71億210.51億231.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.978.269.417.075.20
營業收入144.61億183.44億200.28億175.19億156.41億

詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTXN

台股首頁我要存股
