鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估下修至5.47元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.59元下修至5.47元，其中最高估值5.88元，最低估值5.04元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.88(5.88)
|8
|10.02
|9.65
|最低值
|5.04(5.04)
|5.24
|6.05
|7.18
|平均值
|5.52(5.57)
|6.27
|7.39
|8.15
|中位數
|5.47(5.59)
|6.19
|7.29
|7.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|179.03億
|210.00億
|245.45億
|280.11億
|最低值
|174.81億
|177.51億
|190.10億
|211.89億
|平均值
|176.94億
|192.76億
|211.40億
|234.59億
|中位數
|176.63億
|192.71億
|210.51億
|231.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.97
|8.26
|9.41
|7.07
|5.20
|營業收入
|144.61億
|183.44億
|200.28億
|175.19億
|156.41億
詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉關稅重壓 德儀財測遜預期 盤後大跌8%
- 〈美股盤後〉3M可口可樂財報捎喜 道瓊創新猷 逼近47000點大關
- 〈美股盤後〉三大指數齊揚周線收紅 銀行壞帳擔憂與美中貿易緊張緩解
- 〈美股盤後〉華爾街收黑 Zions暴雷引發對地區銀行擔憂
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇