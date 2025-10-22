鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為601.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.19元上修至8.58元，其中最高估值8.75元，最低估值7.95元，預估目標價為601.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.75(8.4)
|9.95
|11.81
|13.92
|最低值
|7.95(7.95)
|8.74
|9.72
|11.31
|平均值
|8.46(8.17)
|9.5
|10.99
|12.65
|中位數
|8.58(8.19)
|9.52
|11.08
|12.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.79億
|117.43億
|136.11億
|160.81億
|最低值
|96.28億
|109.50億
|121.32億
|131.65億
|平均值
|98.69億
|113.28億
|129.59億
|147.69億
|中位數
|98.91億
|113.42億
|129.76億
|148.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.94
|4.66
|3.65
|5.03
|6.42
|營業收入
|43.58億
|57.10億
|62.22億
|71.24億
|83.52億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
