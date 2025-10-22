鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為601.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.19元上修至8.58元，其中最高估值8.75元，最低估值7.95元，預估目標價為601.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.75(8.4)9.9511.8113.92
最低值7.95(7.95)8.749.7211.31
平均值8.46(8.17)9.510.9912.65
中位數8.58(8.19)9.5211.0812.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.79億117.43億136.11億160.81億
最低值96.28億109.50億121.32億131.65億
平均值98.69億113.28億129.59億147.69億
中位數98.91億113.42億129.76億148.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.944.663.655.036.42
營業收入43.58億57.10億62.22億71.24億83.52億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

