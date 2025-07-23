鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為599.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.82元上修至8.1元，其中最高估值8.3元，最低估值7.47元，預估目標價為599.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.3(8.21)
|9.8
|11.87
|13.96
|最低值
|7.47(7.47)
|8.63
|9.72
|11.12
|平均值
|8.02(7.84)
|9.19
|10.64
|12.13
|中位數
|8.1(7.82)
|9.24
|10.68
|11.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|98.97億
|115.87億
|137.29億
|161.02億
|最低值
|95.54億
|109.45億
|121.07億
|131.42億
|平均值
|97.38億
|112.06億
|129.17億
|144.29億
|中位數
|97.39億
|111.30億
|128.66億
|143.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.94
|4.66
|3.65
|5.03
|6.42
|營業收入
|43.58億
|57.10億
|62.22億
|71.24億
|83.52億
詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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