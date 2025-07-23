search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺外科(ISRG-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為599.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對直覺外科(ISRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.82元上修至8.1元，其中最高估值8.3元，最低估值7.47元，預估目標價為599.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.3(8.21)9.811.8713.96
最低值7.47(7.47)8.639.7211.12
平均值8.02(7.84)9.1910.6412.13
中位數8.1(7.82)9.2410.6811.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值98.97億115.87億137.29億161.02億
最低值95.54億109.45億121.07億131.42億
平均值97.38億112.06億129.17億144.29億
中位數97.39億111.30億128.66億143.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.944.663.655.036.42
營業收入43.58億57.10億62.22億71.24億83.52億

詳細資訊請看美股內頁：
直覺外科(ISRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSISRG

相關行情

台股首頁我要存股
直覺外科511-0.99%

延伸閱讀



Empty