鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-22 20:19

軸承廠富世達 (6805-TW) 今 (22) 日公告 9 月自結損益，稅後純益 2.55 億元，年增 115%，每股純益 3.73 元。富世達近期股價表現強勢屢創新高，今日衝上 1365 元新天價、收盤則來到 1325 元。

富世達再創新天價 9月自結純益年增115% EPS 3.73元。(鉅亨網資料照)

而富世達 7 月自結純益 2.07 億元、每股純益 3.02 元，合計 7 月加 9 月 2 個月純益 4.62 億元、每股純益約 6.75 元，已超越上季的 5.76 元及去年同期的 5.52 元。

由於富世達 8 月營收同樣高檔，因此，法人估，富世達第三季獲利可望達 1 股本、改寫歷史單季新高；累計富世達前 9 月合併營收為 84.38 億元，年增 55.74%。