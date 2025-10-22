小心「這件事」錯3次直接被停業！知名餐廳已中招 國稅局提醒勿踩紅線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 17:23

財政部中區國稅局表示，近期轄內某知名餐廳遭查獲漏開統一發票 1 年內達 3 次，而受停止營業之處分。為維護租稅公平，遏止營業人漏開發票，對於經常遭檢舉漏開統一發票、累積留抵異常或營業稅申報異常之營業人，國稅局會持續不定期派員稽查。

「這件事」錯3次直接被罰停業！知名餐廳已中招 國稅局提醒勿踩紅線 最高停業半年。（鉅亨網 資料照）

該局說明，依據加值型及非加值型營業稅法第 52 條及「財政部各地區國稅局辦理營業人停止營業處分作業要點」規定，營業人短、漏開統一發票，1 年內（自首次查獲之日起，至次年當日之前一日止）經查獲達 3 次者，停止其營業，有關停止營業處分之期間如下：

一、營業人 1 年內（指每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）第 1 次經核定停止營業處分者，其期間為 7 日至 14 日；第 2 次經核定停止營業處分者，其期間為 14 日至 28 日；第 3 次以上經核定停止營業處分者，其期間為 2 個月以上，最長不得超過 6 個月。

二、營業人 1 年內經核定停止營業處分達 3 次者，國稅局於次年再為停止營業處分時，不受前款規定之限制，其期間為 3 個月以上，但最長仍不得超過 6 個月。

該局舉例說明，該餐廳分別於 113 年 5 月 3 日、同年 11 月 22 日及 114 年 4 月 18 日經國稅局查獲漏開統一發票 1 年內達 3 次，除了處以罰鍰外，並核定於 114 年 5 月停業 7 日處分（1 年內第 1 次）。嗣經該局又於 114 年 8 月 22 日再次查獲該餐廳短、漏開統一發票，經核定停業處分則屬 1 年內第 2 次，將處以停業 14 日處分。