search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.93元，預估目標價為165元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.84元上修至8.93元，其中最高估值10.25元，最低估值6.92元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.25(10.25)1417.27
最低值6.92(6.92)9.1310.52
平均值8.84(8.83)11.4513.9
中位數8.93(8.84)11.2814.2

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,105,896,0003,091,218,0003,922,566,000
最低值1,654,225,8001,882,321,1902,085,502,040
平均值1,996,401,0902,466,539,2002,881,958,730
中位數2,024,215,2402,432,549,0002,763,815,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.114.084.013.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,049,255,781867,057,007984,619,156862,082,848

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
緯創143.5+0.70%
美元/台幣30.731+0.13%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty