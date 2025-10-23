鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-23 04:00

蘋果 (AAPL-US) 中國官網周三（22 日）顯示，國行 iPhone Air 正式發售，該機型通過 eSIM 啟動，不支援實體 SIM 卡，中國移動、中國電信和中國聯通均支援國行 iPhone Air。

蘋果iPhone Air正式在中國發售，1T版本溢價500元。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，蘋果中國官網顯示，國行 iPhone Air 提供四種外觀配色選擇：天藍色、淺金色、雲白色和深空黑色；該機型起步儲存容量為 256GB，並提供 512GB 和 1TB 配置，起售價為人民幣（下同）7,999 元，512GB 售價 9,999 元，1TB 售價 11,999 元。

‌



消費者今日（周三）訂購，預定 10 月 30 日至 11 月 6 日送達，蘋果中國不提供國行 iPhone Air 門市取貨服務。

蘋果官網還提供分期付款服務，最長提供 24 期分期；以 521GB 版本為例，消費者每月支付 417 元，共 24 期。

在京東平台上，Apple 產品京東自營旗艦店內 iPhone Air 可當日送達，每人限購一部。天貓 Apple Store 官方旗艦店發貨時間顯示為 15 天內，每位用戶限購兩部。

據得物 App 數據，iPhone Air 開售 1 小時後，256G 版本深空黑色市場上溢價 350 元，1T 版本溢價 500 元。截至周三早上 9 點，得物 App 上超過 14 萬用戶「想要」，超過 4.3 萬用戶預約，熱度可見一斑。

此前，蘋果官網 10 月 17 日啟動 iPhone Air 預購，5 分鐘即售罄。