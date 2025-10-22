急跌不改牛市！ 華爾街：黃金仍是今年最強資產 漲勢比炒AI還猛
鉅亨網編譯陳韋廷
黃金周二 (22 日) 遭遇猛烈拋壓，現貨金價(XAUUSDOZ) 單日重挫超 5%，白銀 (XAGUSDOZ) 更暴跌 8%，但若拉長視角，貴金屬仍是今年以來華爾街最耀眼的「超級明星」，風頭甚至蓋過 AI。
今年來，黃金累計上漲逾 60%，這一漲勢在美股科技浪潮中格外醒目，那斯達克 100 指數同期漲超 19%，標普 500 指數攀升 14%，均創歷史新高，AI 龍頭輝達股價年內也只有上漲 34%。
貴金屬之所以逆市狂飆，Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner 認為是市場對黃金的認知已徹底轉變，黃金不再只是對沖貨幣風險的工具，更因「貨幣貶值」交易興起，被投資者視為稀缺硬資產。
所謂「貨幣貶值」策略，即透過增持黃金對沖政府借貸與印鈔所導致的美元走弱。
當前全球債務高漲加上通膨侵蝕購買力，投資者對風險資產的追逐中，黃金成為避險首選。
黃金漲勢的深層推手始自 2022 年地緣衝突引發的儲備革命，當年西方凍結俄羅斯央行外匯存底後，多國央行加速減持美元、增持黃金，趨勢延續至 2023、2024 年。
此外，今年來川普推行「對等關稅」加劇貿易不確定性，加上美元因政策搖擺持續走軟，海外買家加速轉向黃金。
另據德意志銀行數據，今年第二季黃金佔全球儲備資產比例已達 24%，創 1990 年代末期新高。
展望後市，機構分歧顯現。One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 認為，金銀短期漲幅過大也許需要休息調整，但長期仍具配置價值。
Baird 策略師 Ross Mayfield 則更傾向 AI 交易的持續性，因其有獲利增長、技術迭代等多重動力，而黃金的「已知變量」屬性限制了上行想像空間。
不過，堅定多頭仍佔主流。Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 強調，全球多國對央行與政府的信任危機，正成為金價新引擎。「利率崩塌與通貨緊縮擔憂下，各國央行被迫降息，黃金作為『混亂避風港』的屬性將被反覆驗證。」
Navellier 還說，即便美股強勢，黃金仍將繼續攀升。
從地緣衝擊到儲備重構，從貨幣貶值焦慮到 AI 浪潮分流，黃金的「超級週期」既反映全球金融體系的深層變革，也印證了硬資產在不確定性時代的不可替代性。儘管短期波動加劇，但黃金作為「終極避險工具」的地位，已被華爾街重新定義。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃金美股同步牛市為何不再互斥？ 專家： 過量資金正毀掉合理邏輯 早晚會反噬
- 〈貴金屬盤後〉金價連四天創新高 史上首度突破4300美元
- 〈貴金屬盤後〉金價勢如破竹 史上首度突破4200美元
- 〈貴金屬盤後〉降息預期和避險需求驅動 金價創新高4179美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇