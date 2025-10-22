search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

急跌不改牛市！ 華爾街：黃金仍是今年最強資產 漲勢比炒AI還猛

鉅亨網編譯陳韋廷


黃金周二 (22 日) 遭遇猛烈拋壓，現貨金價(XAUUSDOZ) 單日重挫超 5%，白銀 (XAGUSDOZ) 更暴跌 8%，但若拉長視角，貴金屬仍是今年以來華爾街最耀眼的「超級明星」，風頭甚至蓋過 AI。

cover image of news article
急跌不改牛市！ 華爾街：黃金仍是今年最強資產 漲勢比炒AI還猛（圖：Shutterstock）

今年來，黃金累計上漲逾 60%，這一漲勢在美股科技浪潮中格外醒目，那斯達克 100 指數同期漲超 19%，標普 500 指數攀升 14%，均創歷史新高，AI 龍頭輝達股價年內也只有上漲 34%。


貴金屬之所以逆市狂飆，Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner 認為是市場對黃金的認知已徹底轉變，黃金不再只是對沖貨幣風險的工具，更因「貨幣貶值」交易興起，被投資者視為稀缺硬資產。

所謂「貨幣貶值」策略，即透過增持黃金對沖政府借貸與印鈔所導致的美元走弱。

當前全球債務高漲加上通膨侵蝕購買力，投資者對風險資產的追逐中，黃金成為避險首選。

黃金漲勢的深層推手始自 2022 年地緣衝突引發的儲備革命，當年西方凍結俄羅斯央行外匯存底後，多國央行加速減持美元、增持黃金，趨勢延續至 2023、2024 年。

此外，今年來川普推行「對等關稅」加劇貿易不確定性，加上美元因政策搖擺持續走軟，海外買家加速轉向黃金

Wagner 還說，2022 年後拋售黃金的散戶與機構，如今見價格飆升又紛紛回歸，黃金 ETF 持倉量激增便是明證。

另據德意志銀行數據，今年第二季黃金佔全球儲備資產比例已達 24%，創 1990 年代末期新高。

展望後市，機構分歧顯現。One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 認為，金銀短期漲幅過大也許需要休息調整，但長期仍具配置價值。

Baird 策略師 Ross Mayfield 則更傾向 AI 交易的持續性，因其有獲利增長、技術迭代等多重動力，而黃金的「已知變量」屬性限制了上行想像空間。

不過，堅定多頭仍佔主流。Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 強調，全球多國對央行與政府的信任危機，正成為金價新引擎。「利率崩塌與通貨緊縮擔憂下，各國央行被迫降息，黃金作為『混亂避風港』的屬性將被反覆驗證。」

Navellier 還說，即便美股強勢，黃金仍將繼續攀升。

從地緣衝擊到儲備重構，從貨幣貶值焦慮到 AI 浪潮分流，黃金的「超級週期」既反映全球金融體系的深層變革，也印證了硬資產在不確定性時代的不可替代性。儘管短期波動加劇，但黃金作為「終極避險工具」的地位，已被華爾街重新定義。

文章標籤

金價白銀華爾街

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4112.95-0.26%
現貨白銀48.800.12%
NASDAQ22953.67-0.16%
S&P 5006735.350.00%
美元指數98.890-0.04%
美國10年公債殖利率4.1367-0.42%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty