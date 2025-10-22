鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 11:50

黃金周二 (22 日) 遭遇猛烈拋壓，現貨金價(XAUUSDOZ) 單日重挫超 5%，白銀 (XAGUSDOZ) 更暴跌 8%，但若拉長視角，貴金屬仍是今年以來華爾街最耀眼的「超級明星」，風頭甚至蓋過 AI。

急跌不改牛市！ 華爾街：黃金仍是今年最強資產 漲勢比炒AI還猛（圖：Shutterstock）

今年來，黃金累計上漲逾 60%，這一漲勢在美股科技浪潮中格外醒目，那斯達克 100 指數同期漲超 19%，標普 500 指數攀升 14%，均創歷史新高，AI 龍頭輝達股價年內也只有上漲 34%。

貴金屬之所以逆市狂飆，Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner 認為是市場對黃金的認知已徹底轉變，黃金不再只是對沖貨幣風險的工具，更因「貨幣貶值」交易興起，被投資者視為稀缺硬資產。

黃金漲勢的深層推手始自 2022 年地緣衝突引發的儲備革命，當年西方凍結俄羅斯央行外匯存底後，多國央行加速減持美元、增持黃金，趨勢延續至 2023、2024 年。

Wagner 還說，2022 年後拋售黃金的散戶與機構，如今見價格飆升又紛紛回歸，黃金 ETF 持倉量激增便是明證。

另據德意志銀行數據，今年第二季黃金佔全球儲備資產比例已達 24%，創 1990 年代末期新高。

展望後市，機構分歧顯現。One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 認為，金銀短期漲幅過大也許需要休息調整，但長期仍具配置價值。

Baird 策略師 Ross Mayfield 則更傾向 AI 交易的持續性，因其有獲利增長、技術迭代等多重動力，而黃金的「已知變量」屬性限制了上行想像空間。

不過，堅定多頭仍佔主流。Navellier & Associates 創辦人 Louis Navellier 強調，全球多國對央行與政府的信任危機，正成為金價新引擎。「利率崩塌與通貨緊縮擔憂下，各國央行被迫降息，黃金作為『混亂避風港』的屬性將被反覆驗證。」

Navellier 還說，即便美股強勢，黃金仍將繼續攀升。