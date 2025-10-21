鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為26.00元

search icon



Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.1元，其中最高估值14.73元，最低估值-1.59元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.73(14.73)0.820.71-1.38
最低值-1.59(-1.59)-4.42-4.23-1.38
平均值1.25(1.36)-0.9-0.89-1.38
中位數0.1(0.16)-0.69-0.8-1.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.45億18.37億15.60億12.91億
最低值9.05億10.04億10.64億8.36億
平均值9.83億12.38億13.29億10.64億
中位數9.80億12.01億13.32億10.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.36-6.051.061.72
營業收入436萬1.50億1.18億3.88億6.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMARA

