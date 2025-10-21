加高：Q4營運維持與上季相當 目前產能滿載但相對壓力也大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 17:16

‌



由日商大廠大真空 (6962-JP) 持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW) 今 (21) 召開法人說明會，董事長楊景晴指出，目前加高電子的產能處於滿載的狀態，整體營運狀況與上季維持相同，同時，楊景晴並強調，在外在經濟環境及地緣政治的劇烈變動下，加高持續致力於營運的韌性化、技術的深化及市場的優化。

加高：第四季營運維持與上季同一水準 目前產能滿載但壓力也大。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前加高電子的生產廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國，同時，目前的加高電子於 1989 年設立的泰國廠也是台商石英元件廠最早在東南亞設廠的，加高在進一步投資第二生產基地準備就緒將進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能。

由於泰國新廠的進入投產前準備，楊景晴指出，目前加高電子的產能處於滿載的狀態，且在泰國新廠投產、匯率及產品組合的因素干擾之下，面對第四季的壓力仍大，至於 2026 年展望同樣審慎以對，並將與日本維持密切的互動。

加高電子石英元件應用包括消費性電子、數據通訊、工業應用及伺服器、儲存裝置等系統應用領域，2026 年加高電子看好數據通訊應用業務的持續成長，同時，在每部汽車運用石英元件在電池管理系統（BMS）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、資訊娛樂與控制系統將高達 200 件同時，加高對於車市的可能復甦帶動需求也表示關切。

同時，加高電子在對切入伺服器運用的領域並不大，但相對於因 AI 廣泛運用之後帶動的包括智慧眼鏡等穿戴裝置對石英元件需求正密切觀察其成長。