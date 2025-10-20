鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至10.74元，預估目標價為160元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.68元上修至10.74元，其中最高估值12.3元，最低估值10.04元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.3(11.31)13.3814.53
最低值10.04(10.04)11.2813.23
平均值10.82(10.69)12.2714.08
中位數10.74(10.68)12.2614.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值132,545,000149,896,000153,708,650
最低值127,979,780132,749,840142,343,310
平均值130,558,870140,715,670150,010,800
中位數130,691,060140,040,730151,995,620

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.1341.844.2246.46
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,667,329107,609,336121,086,925106,539,360

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

