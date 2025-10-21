鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至8.39元，預估目標價為456.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對昇達科(3491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.53元下修至8.39元，其中最高估值8.94元，最低估值6.69元，預估目標價為456.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.94(8.94)
|16.34
|21.36
|最低值
|6.69(6.69)
|9.77
|21.36
|平均值
|8.28(8.34)
|13.99
|21.36
|中位數
|8.39(8.53)
|14.64
|21.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,596,050
|4,125,220
|5,677,330
|最低值
|2,350,000
|3,028,000
|5,677,330
|平均值
|2,462,010
|3,412,890
|5,677,330
|中位數
|2,452,000
|3,349,000
|5,677,330
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.59
|3.2
|4.36
|3.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,334,956
|1,585,208
|1,837,665
|1,758,389
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
