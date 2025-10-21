鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至8.39元，預估目標價為456.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對昇達科(3491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.53元下修至8.39元，其中最高估值8.94元，最低估值6.69元，預估目標價為456.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.94(8.94)16.3421.36
最低值6.69(6.69)9.7721.36
平均值8.28(8.34)13.9921.36
中位數8.39(8.53)14.6421.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,596,0504,125,2205,677,330
最低值2,350,0003,028,0005,677,330
平均值2,462,0103,412,8905,677,330
中位數2,452,0003,349,0005,677,330

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.593.24.363.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,334,9561,585,2081,837,6651,758,389

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

