正如市場上流傳的「如果你的財富跟不上雷軍的認知，那麼你的錢別想流進雷軍的口袋」這句話所暗示，科技巨頭小米創辦人雷軍再次以其敏銳的戰略眼光，精準押注了下一代個人智慧設備：智慧眼鏡。

雷軍又押對了一局 全球智慧眼鏡市場大爆發。(圖:shutterstock)

根據國際數據公司 IDC 最新報告，2025 年上半年全球智慧眼鏡出貨量達 406.5 萬台，年增 64.2%，意味著智慧眼鏡正從極客小眾走向大眾消費，成為繼手機、汽車之後，科技業的又一個「新風口」。

雷軍於 2024 年拍板立項的小米 AI 眼鏡，僅用約一年時間便迅速上市，正是對這一趨勢的果斷搶灘，顯示了其重在戰略卡位與未來生態佈局的決心。

智慧眼鏡市場的爆發並非曇花一現。中國廠商在這場全球競賽中表現突出，上半年出貨量突破 100 萬台，佔全球 26.6% 的市場，與全球市場成長率保持同步。IDC 預測，到 2029 年，全球出貨量將突破 4,000 萬台，其中中國市場份額將穩步提升，預計五年複合成長率（2024-2029）高達 55.6%，成長速度位居全球首位，產業規模可望突破千億元。

AI 眼鏡成為「人車家全生態」第三核心

在小米的「人車家全生態」策略中，AI 眼鏡被定位為「下一代個人智慧設備」，與手機、汽車共同構成生態的三大核心終端。儘管小米首款 AI 眼鏡的初期定價人民幣 1999 元，對於高昂的元件成本和整體投入而言仍屬虧損，但小米看重的是藉此快速切入市場，完善其生態系統的戰略佈局，率先佔據未來十年智慧入口的制高點。

目前，中國市場的爆炸性成長由本土品牌強力推動，以 35.5% 的市佔率領跑全球。

雷鳥創新（RayNeo）： 以 50% 的市佔率位居國內市場線上銷量第一。其新品 RayNeo Air 4 是全球首款支援 HDR 的觀影眼鏡，並與國際品牌 Bang & Olufsen 合作音頻調校，展現出中國品牌的國際化合作姿態。

Rokid： 成功開發出整機僅約 49 克的消費級 AI+AR 眼鏡，並實現規模化量產。該產品接入通義千問等多種大模型，已獲得全球 25 萬副預售訂單。

魅族（StarV Snap）： 推出輕量化設計的 AI 拍攝眼鏡，整機重量僅 39 克，注重人體工學設計。

此外，Xreal、Viture 等雙目全彩眼鏡頭部企業也加速拓展北美、歐洲等海外市場，顯示出中國供應鏈和技術在光學模組、感測器到整機組裝的全鏈條優勢。

市場警鐘：高退貨率、隱私擔憂與缺乏殺手級應用

市場快速成長的同時，潛在問題也浮現。數據顯示，電商平台 AI 眼鏡退貨率高達 30% 至 50%。消費者回饋的核心問題是「功能實用性不足」，許多功能如翻譯、導航等，手機仍能提供更優體驗，無螢幕 AI 眼鏡更像是「耳機 + 相機」的簡單組合。

此外，隱私安全也成為消費者關切的焦點，部分產品的拍攝提示燈存在易被遮擋的漏洞，引發周圍人難以察覺錄影狀態的擔憂。產業缺乏統一標準，以及用戶對「顯示」的需求（遠大於純粹的「AI」功能，都是當前 C 端市場亟需解決的挑戰。

儘管 C 端面臨挑戰，但在 B 端（企業 / 政府端）市場，AI 眼鏡已展現巨大潛力。例如交警利用 Rokid AI 眼鏡鎖定違規車輛的應用案例，為執法、工業作業等特定場景開啟了廣闊空間。

業內人士推測，未來產業競爭將從「功能競爭」加速轉向「生態戰爭」，優勢企業將可能形成三大類：大模型持有者、硬體生態整合商和場景解決方案提供者。