鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為200.00元

Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.77元上修至10.13元，其中最高估值12.53元，最低估值8.55元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.53(12.53)19.1319.3818.75
最低值8.55(8.55)10.799.4612.96
平均值9.99(9.86)13.3913.5715.23
中位數10.13(9.77)12.6812.813.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,459.51億1,600.00億1,600.00億1,243.89億
最低值1,193.64億1,026.65億1,236.38億1,243.89億
平均值1,320.24億1,319.48億1,379.94億1,243.89億
中位數1,307.29億1,321.86億1,375.94億1,243.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

