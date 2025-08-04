鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至60元，幅度約6.98%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)提出目標價估值：中位數由64.5元下修至60元，調降幅度6.98%。其中最高估值90元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予利安德巴塞爾工業公司評價：積極樂觀5位、保持中立14位、保守悲觀4位。
利安德巴塞爾工業公司今(4日)收盤價為53.09元。近5日股價下跌6.98%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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