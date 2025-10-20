search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.1元，其中最高估值2.16元，最低估值2.01元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.16(2.16)2.412.83.04
最低值2.01(1.97)2.212.372.74
平均值2.1(2.06)2.292.512.89
中位數2.1(2.06)2.292.422.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.40億66.84億74.17億83.96億
最低值58.87億63.98億68.70億78.97億
平均值60.57億65.26億70.53億81.47億
中位數60.62億65.20億70.34億81.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.610.820.951.431.75
營業收入24.98億29.75億41.85億78.56億93.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

