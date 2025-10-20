鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為80.00元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.1元，其中最高估值2.16元，最低估值2.01元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.16(2.16)
|2.41
|2.8
|3.04
|最低值
|2.01(1.97)
|2.21
|2.37
|2.74
|平均值
|2.1(2.06)
|2.29
|2.51
|2.89
|中位數
|2.1(2.06)
|2.29
|2.42
|2.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.40億
|66.84億
|74.17億
|83.96億
|最低值
|58.87億
|63.98億
|68.70億
|78.97億
|平均值
|60.57億
|65.26億
|70.53億
|81.47億
|中位數
|60.62億
|65.20億
|70.34億
|81.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.61
|0.82
|0.95
|1.43
|1.75
|營業收入
|24.98億
|29.75億
|41.85億
|78.56億
|93.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
