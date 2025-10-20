聯德控股-KY完成處分中壢工業區資產 Q4入帳貢獻每股1.07元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-20 17:44

‌



聯德控股 - KY(4912-TW) 在今 (20) 日公告以約 11.26 億元處分中壢工業區中工段不動產予木田資產管理顧問公司，預估在今 (2025) 年第四季將認列約 7000 萬元處分利益，以聯德控股 - KY 6.53 億元股本計算，此一處分資產利對每股貢獻約 1.07 元。

聯德控股-KY完成處分中壢工業區資產預估第四季入帳，貢獻每股1.07元。(鉅亨網記者張欽發攝)

聯德控股 - KY 今天公告處分的桃園不處分中壢工業區動產，地面積約 2516.5 坪、建物面積約 7260.2 坪，爲聯德控股 - KY 於 2021 年購入，購買總價款為 10.55 億元。

‌



生產汽車零組件及伺服器散熱組件的聯德控股 - KY，2025 年第三季營收達 15.04 億元，季增 10.62%，年減 2.65%，2025 年 1-3 季營收 43.93 億元，年增 2.96%。

聯德控股 - KY 除原有在中國大陸、台灣、捷克、墨西哥的生產基地之外，持續擴充的新生產基地包括泰國、馬來西亞，而在捷克廠也將擴充 4000 平方米的廠房，繼續投入汽車件產能擴充，供應歐洲汽車市場所需。

聯德控股 - KY 擴充的新生產基地包括泰國、馬來西亞，泰國廠以生產汽車零組件爲主，而馬來西亞廠規劃生產供應 AI 伺服器的散熱器，伺服器滑軌。